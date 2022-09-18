Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta, yapılan 3 maçla sürdü.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Üsküdar Belediyespor-Totemcard Adasokağıspor: 37-27
Yalıkavakspor- Konyaaltı Belediyespor: 20-25
İzmir Büyükşehir Belediyespor-Görelespor: 33-28
Kaynak: AA
İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konyaaltı, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Hentbol: Kadınlar Süper Lig - Son Dakika
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