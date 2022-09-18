Hentbol: Kadınlar Süper Lig - Son Dakika
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Hentbol: Kadınlar Süper Lig

18.09.2022 19:50
Hentbol: Kadınlar Süper Lig

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta, yapılan 3 maçla sürdü.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta, yapılan 3 maçla sürdü.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Üsküdar Belediyespor-Totemcard Adasokağıspor: 37-27

Yalıkavakspor- Konyaaltı Belediyespor: 20-25

İzmir Büyükşehir Belediyespor-Görelespor: 33-28

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Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Konyaaltı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol: Kadınlar Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hentbol: Kadınlar Süper Lig - Son Dakika
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