KASTAMONU - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, şampiyonluk kupasını kaldırdı - Son Dakika
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KASTAMONU - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, şampiyonluk kupasını kaldırdı

21.05.2022 20:43

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Kastamonu Belediyespor, kupasını aldı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde sezonun tamamlanmasına 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Kastamonu Belediyespor, kupasını aldı.

Sezonun tamamlanmasına bir hafta kala evinde Yenimahalle Belediyespor'u 29-28 yenerek şampiyonluğu garantileyen Kastamonu Belediyespor, Merkez Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

Kastamonu Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü, KastamonuBelediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt, KastamonuGençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak tarafından sporculara madalyaları verildi. Ardından Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç tarafından verilen kupayı kaldıran sporcular, büyük sevinç yaşadı.

Kılıç, AA muhabirine, ligde yarışan tüm takımları kutladığını söyledi.

Zorlu bir maratonun sonunda ipi Kastamonu Belediyespor'un göğüslediğini ifade eden Kılıç, "Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil etmişlerdi, inşallah bu yıl da temsil ederler. Ben bütün takımlarımızı yürekten kutluyorum. Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlara da gönülden başarılar diliyorum. Önümüzdeki sene bizi çok daha güçlü, çok daha zevkli, çok daha renkli bir lig bekliyor. Sporcularımız, kulüplerimiz kendilerini önümüzdeki yıla hazırlamaya başladı. Herkese çok farklı bir hentbol sunacağız." diye konuştu.

Kastamonu Belediyespor'un kaptanı Serpil İskenderoğlu ise sezon başında üç kupa hedefi koyduklarını ve bu hedefe ulaştıklarını dile getirdi.

Mutlu olduğunu anlatan İskenderoğlu, "Final gibi bir maç oldu. Kupa buraya kadar gelmişken geri göndermek olmazdı. Almasını bildik. Herkese çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kübra Sarıkaya ise çok mutlu ve gururlu olduğunu kaydederek, "Bugün çok zor ve seyir zevki çok yüksek bir maç oldu. Kazandığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

KASTAMONU - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, şampiyonluk kupasını kaldırdı
KASTAMONU - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, şampiyonluk kupasını kaldırdı
KASTAMONU - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, şampiyonluk kupasını kaldırdı
KASTAMONU - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, şampiyonluk kupasını kaldırdı

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Kaynak: AA

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