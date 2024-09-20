Hentbol Erkekler Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, haftanın açılış maçında yarın Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı konuk edecek.
Ligde 4. haftanın programı şöyle:
Yarın:
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Beşirli)
22 Eylül Pazar:
14.00 Güneysu-Mihalıççık Belediyespor (Güneysu)
17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Konya Spor ve Kongre Merkezi)
18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)
25 Eylül Çarşamba:
14.00 Köyceğiz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Köyceğiz)
26 Eylül Perşembe:
18.00 Spor Toto- Rize Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
Son Dakika › Spor › Hentbol Süper Lig 4. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?