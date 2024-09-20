Hentbol Süper Lig 4. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika
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Hentbol Süper Lig 4. Hafta Maçları Başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 4. hafta maçları yarın başlıyor. İlk maçta Trabzon, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

20.09.2024 08:47
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Hentbol Erkekler Süper Lig'e 4. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, haftanın açılış maçında yarın Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Ligde 4. haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Beşirli)

22 Eylül Pazar:

14.00 Güneysu-Mihalıççık Belediyespor (Güneysu)

17.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor (Konya Spor ve Kongre Merkezi)

18.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Celal Atik)

25 Eylül Çarşamba:

14.00 Köyceğiz Belediyespor-DEPSAŞ Enerji As (Köyceğiz)

26 Eylül Perşembe:

18.00 Spor Toto- Rize Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, Trabzon, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol Süper Lig 4. Hafta Maçları Başlıyor - Son Dakika

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