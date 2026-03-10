Hentbol Süper Lig Play-Off ve Play-Out Başlıyor

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de play-off ve play-out mücadelesi, yarın başlayacak.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre play-off ve play-out etaplarında tamamı yarın oynanacak ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Play-off

15.00 Spor Toto-İstanbul Gençlik (Prof. Dr. Yaşar Sevim)

17.00 Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Altınpost Giresunspor (Üçevler)

Play-out

13.00 Rize Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Yenişehir)

15.00 Güneysuspor-Ankara Hentbol (Yenişehir)

16.00 Mihalıççık Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Porsuk)

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de normal sezonu, Beşiktaş lider tamamladı.

Play-off ve play-out etapları, deplasmanlı lig usulüne göre oynanacak.