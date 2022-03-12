Hentbol: Türkiye Kupası - Son Dakika
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Hentbol: Türkiye Kupası

12.03.2022 19:37
Hentbol: Türkiye Kupası

Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlarda C Grubu mücadelesi tamamlanırken, erkeklerde A, B ve C gruplarında karşılaşmalara devam edildi.

Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlarda C Grubu mücadelesi tamamlanırken, erkeklerde A, B ve C gruplarında karşılaşmalara devam edildi.

Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor, adlarını çeyrek finale yazdıran son ekipler oldu.

Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Kadınlar

C Grubu:

Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 40-22

Araç Belediyespor- İzmir Gençlik Merkezi: 30-20

Erkekler

A Grubu:

Tokat Gençlik-Beykoz Belediyespor: 28-48

B Grubu:

Köyceğiz Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 26-27

C Grubu:

Sivas Gençlik- Antalyaspor: 18-40

Hatayspor- Beşiktaş: 23-34

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Hentbol yıldız erkeklerde Türdü, finallere kaldı Hentbol yıldız erkeklerde Türdü, finallere kaldı Hentbol: Türkiye Kupası Hentbol: Türkiye Kupası

Kastamonu Belediyespor, Türkiye Kupası, Konyaaltı, Hentbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Hentbol: Türkiye Kupası - Son Dakika


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