Hentbol: Türkiye Kupası - Son Dakika

Hentbol Türkiye Kupası'nda kadınlarda C Grubu mücadelesi tamamlanırken, erkeklerde A, B ve C gruplarında karşılaşmalara devam edildi.
Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda Kastamonu Belediyespor ile Konyaaltı Belediyespor, adlarını çeyrek finale yazdıran son ekipler oldu.
Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Kadınlar
C Grubu:
Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor: 40-22
Araç Belediyespor- İzmir Gençlik Merkezi: 30-20
Erkekler
A Grubu:
Tokat Gençlik-Beykoz Belediyespor: 28-48
B Grubu:
Köyceğiz Belediyespor- İzmir Büyükşehir Belediyespor: 26-27
C Grubu:
Sivas Gençlik- Antalyaspor: 18-40
Hatayspor- Beşiktaş: 23-34
Kaynak: AA
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