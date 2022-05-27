Hentbol Türkiye Kupası'nın sahibi Sakarya'da belli olacak - Son Dakika
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Hentbol Türkiye Kupası'nın sahibi Sakarya'da belli olacak

27.05.2022 23:38
Hentbol Türkiye Kupası'nın sahibi Sakarya'da belli olacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğince yapılacak olan Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finalleri lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğince yapılacak olan Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finalleri lansman toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 28-29 Mayıs tarihleri arasında Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finali Sakarya'da gerçekleştirilecek. Bu çerçevede imzalanan protokol sonrasında Serdivan Kapalı Spor Salonu'nda müsabakalar öncesi lansman toplantısı gerçekleşti. Toplantıya, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yanı sıra, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Beşiktaş, Spor Toto, Beykoz Belediyesi ile Eskişehir Orman Spor kulüplerinin takım kaptanları katıldı. Başkan Yüce, her yıl çeşitli müsabakalara ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, Sakarya'nın da bir spor şehri olduğunu hatırlattı.

"Eminim güzel ve hentbol adına keyifli maçlar geçecek"

Eskişehir Ormanspor takım kaptanı Ramazan Döne, "Biz yeni kurulan bir takımız. Geçen sene Süper Lig'e çıktık, bu sene de Avrupa Kupası hedefi koymuştuk ve bunu başardık. Ayrıca ilk seneye rağmen dörtlü finale kaldık" derken, Beşiktaş takım kaptanı Ozan Arifoğlu, "Güzel müsabakaların oynanacağını düşünüyorum. Takımlara başarılar diliyorum. İyi olan kazansın" diye konuştu. Beykoz Belediyesi Takım kaptanı Çağlayan Öztürk, "Eminim güzel ve hentbol adına keyifli maçlar geçecek. Büyükşehir Belediyesi'ne bizlere ev sahipliği yaptığı için teşekkür ediyoruz. İyi olan kazansın" derken, Spor Toto FK takım kaptanı Alperen Pektaş ise, "Son finale geldik ve bir kupayla kapatmak istiyoruz ligi. İyi maçlar olacağını düşünüyorum. Umarım güzel ve sakatlıksız müsabakalar olur. Başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Yüce: "Şampiyon olacak takımımızı şimdiden tebrik ediyorum"

Her yıl farklı branşlarda müsabakalara ev sahipliği yapmanın mutluluğu içinde olduklarını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Her yıl çeşitli uluslararası bisiklet yarışmalarına ve bisiklet dünya şampiyonluklarına ev sahipliği yapıyoruz. Ayrıca Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak bünyemizde bir spor kulübümüz var. Bu spor kulübümüzün 30 branşı var. 30 branşta faaliyet gösteriyoruz. Bu 30 branşta ise 4 bine yakın sporcumuz var. ve bu sporcularımız ciddi manada sporun her dalında faaliyet gösteren çalışmalar yürütüyor. Ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimizi temsil ediyoruz. Türkiye Erkekler Hentbol Kupası'nın Dörtlü Final maçlarının hayırlı olmasını diliyorum. Dörtlü Final'e çıkan takımlarımızı ve şampiyon olacak takımımızı şimdiden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Hentbol Türkiye Kupası'nın sahibi Sakarya'da belli olacak
Hentbol Türkiye Kupası'nın sahibi Sakarya'da belli olacak
Hentbol Türkiye Kupası'nın sahibi Sakarya'da belli olacak
Hentbol Türkiye Kupası'nın sahibi Sakarya'da belli olacak

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kupası, Hentbol, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbol Türkiye Kupası'nın sahibi Sakarya'da belli olacak - Son Dakika


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