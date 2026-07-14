Hentbolda Avrupa Kupası Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika
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Hentbolda Avrupa Kupası Eşleşmeleri Belli Oldu

14.07.2026 16:28
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Türkiye'nin hentbol kulüplerinin 2026-2027 sezonundaki Avrupa rakipleri Viyana'da belirlendi.

Türkiye'yi 2026-2027 sezonunda Avrupa kupalarında temsil edecek hentbol kulüplerinin rakipleri belli oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) kura çekiminde erkeklerde Spor Toto, Giresunspor ve İstanbul Gençlik ile kadınlarda Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Odunpazarı'nın eşleşmeleri netleşti.

Erkeklerde Beşiktaş ve Nilüfer Belediyespor ile kadınlarda Armada Praxis Yalıkavak, organizasyonlara ilerleyen turlardan katılacak.

Erkekler EHF Avrupa Kupası birinci turunda Spor Toto, Bosna Hersek temsilcisi RK Vogosca ile karşılaşacak.

Giresunspor, Avusturya ekibi HC Fivers WAT Margareten ile İstanbul Gençlikspor ise Litvanya temsilcisi Vilnius VHC Sviesa ile eşleşti.

Birinci tur karşılaşmalarının ilk maçları 12-13 Eylül, rövanş mücadeleleri ise 19-20 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar

Kadınlar EHF Avrupa Ligi ikinci eleme turunda mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor'un rakibi Sırbistan temsilcisi ZRK Naisa Nis oldu.

Bu turda ilk maçlar 3-4 Ekim, rövanş karşılaşmaları ise 10-11 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar EHF Avrupa Kupası'nda ise Odunpazarı, İsviçre temsilcisi LK Zug Handball ile eşleşti.

Bu organizasyonda da ilk maçlar 3-4 Ekim, rövanş karşılaşmaları ise 10-11 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Viyana, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hentbolda Avrupa Kupası Eşleşmeleri Belli Oldu - Son Dakika

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