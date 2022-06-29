Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2023 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Tur kuraları çekildi. Avrupa Hentbol Federasyonunun (EHF) Avusturya 'nın başkenti Viyana 'daki ofisinde çekilen kuralarda Türkiye'nin rakibi İngiltere oldu.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Hentbolda kadın milliler, Dünya Şampiyonası elemelerinde İngiltere ile karşılaşacak - Son Dakika

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