Hentbolda Kadınlar Süper Lig'e 9'ncu, Erkekler Süper Lig'e 10'uncu hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Yarın:
18.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Üniversitesi (Üçevler)
16 Kasım Cumartesi:
16.00 Adasokağı - Kırşehir Belediyespor (Yüreğir Serinevler)
16.30 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Armada Praxis Yalıkavak (Celal Atik)
Kadınlar Süper Lig'in 9'ncu haftasından Görele Belediyespor- Ortahisar Belediyespor karşılaşması ile Yenimahalle Belediyespor- Üsküdar Belediyespor maçları 24 Aralık'ta oynanacak.
Erkekler Süper Lig
16 Kasım Cumartesi:
14.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor - Spor Toto (Celal Atik)
16.00 Güneysu - Köyceğiz Belediyespor (Güneysu)
17.00 Beşiktaş - Beykoz Belediyespor (Süleyman Seba)
17 Kasım Pazar:
13.00 Rize Belediyespor - DEPSAŞ (Güneysu)
15.00 Mihalıççık Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (Porsuk)
18 Kasım Pazartesi:
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor - Konya Büyükşehir Belediyespor (Beşirli)
Son Dakika › Spor › Hentbolda Süper Lig Haftası Başlıyor - Son Dakika
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