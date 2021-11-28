Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 81 Galatasaray: 76

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında, Hatayspor sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 81-76 mağlup etti.
Salon: Antakya
Hakemler: Aytuğ Ekti xxx, Anıl Veziroğlu xxx, Yarkın Keskin xxx
Hatayspor: Wiley xxx 21, Gorini xx 11, Büşra Akbaş xx 3, Ayşegül Günay Aladağ x 4, Büşra Akgün x, Bahar Çağlar Ökten xx 10, Brown xxxx 27, Elif Emirtekin x, Melis Dilara Lafatan x, Gökçe Doğan x
Galatasaray: Williams xx 19, Davis xx 6, Melis Gülcan xx 11, Sude Yılmaz x, Pelin Derya Bilgiç xx 13, Steinberga xx 11, Gizem Başaran Turan x 2, Krajisnik xx 16, Merve Aydın xx 3
1. Periyot: 19-13 (Hatayspor lehine)
Devre: 35-39 (Hatayspor lehine)
3. Periyot: 66-53 (Hatayspor lehine)
Beş faulle çıkan: 21.43 Büşra Akbaş (Hatayspor), 34.22 Steinberga (Galatasaray) - HATAY
Kaynak: İHA
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