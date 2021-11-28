Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Hatayspor: 81 Galatasaray: 76

Beş faulle çıkan: 21.43 Büşra Akbaş (Hatayspor), 34.22 Steinberga (Galatasaray) - HATAY

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 'nin 6. haftasında, Hatayspor sahasında konuk ettiği Galatasaray 'ı 81-76 mağlup etti.

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