Salon: DSİ
Hakemler: Hüseyin Çelik, Nihat Çetin, Alper Elçikoca
BOTAŞ: Tilbe Şenyürek 17, Sehernaz Çidal 10, Dubljevic 20, Ayşe Cora 14, Prezeli 7, Ayşegül Günay Aladağ 2, Davis 4, Ceren Gökdemir 2, Hatice Pelin Gülçelik 9, Işılay Eğin 5
Elazığ İl Özel İdare: Morgan 9, Pulliam 12, Nisa Yalçın 2, Nur Nihan Dabakoğlu 10, Şuğranur Hatice Sönmez, Melika Yalçınkaya 16, Aysel Bakır, Esma Çelen Türk, Gülfer Tokatlı 2
1. periyot: 26-6
Devre: 50-22
3. periyot: 67-40
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında BOTAŞ, Elazığ İl Özel İdare'yi 90-51 mağlup etti.
Kaynak: AA
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