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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

19.01.2022 17:39
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Mehmet Şahin, İbrahim Altıntaş, Halil ErkoçÇankaya Üniversitesi: White 17, Dikaioulaku 6, Melike Tuğba Oral 1, Prince 23, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat 6, Derin Yaya 4, Kübra EratBOTAŞ: Dubljevic 10, Ayşe Cora 2, Davis 14, Sehernaz Çidal 9, Tilbe Şenyürek 11, Işıl Alben...

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Şahin, İbrahim Altıntaş, Halil Erkoç

Çankaya Üniversitesi: White 17, Dikaioulaku 6, Melike Tuğba Oral 1, Prince 23, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat 6, Derin Yaya 4, Kübra Erat

BOTAŞ: Dubljevic 10, Ayşe Cora 2, Davis 14, Sehernaz Çidal 9, Tilbe Şenyürek 11, Işıl Alben 10, Hatice Pelin Gülçelik, Jurjane 11

1. Periyot: 25-15

Devre: 31-30

3. Periyot: 45-48

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 13. hafta erteleme maçında BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi'ni 67-61 yendi.

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İbrahim Altıntaş, Mehmet Şahin, İnci Güçlü, Prince, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor


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