Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Ankara
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Aydın Karaçam, Münevver Özemre
Çankaya Üniversitesi: White 16, Dikaioulaku 21, Derin Yaya 7, Prince 24, İnci Güçlü 4, Ecem Kızar, Özge Kavurmacıoğlu, Kübra Erat, Aleyna Fatma Cengizhan 2, Melike Tuğba Oral 5, Tuğçe Murat 5
Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 8, Cicic 3, Vintsilaiou 9, Nisa Yalçın 2, Modiri 17, Aysel Bakır, Esma Çelen Türk 2, Gülfer Tokatlı 2, Nur Nihan Dabakoğlu 8
1. Periyot: 18-12
Devre: 38-22
3. Periyot: 63-36
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 84-51 yendi.
Kaynak: AA
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