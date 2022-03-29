Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

29.03.2022 17:18
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Ali Serkan Emlek, Aydın Karaçam, Münevver ÖzemreÇankaya Üniversitesi: White 16, Dikaioulaku 21, Derin Yaya 7, Prince 24, İnci Güçlü 4, Ecem Kızar, Özge Kavurmacıoğlu, Kübra Erat, Aleyna Fatma Cengizhan 2, Melike Tuğba Oral 5, Tuğçe Murat 5Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur...

Salon: Ankara

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Aydın Karaçam, Münevver Özemre

Çankaya Üniversitesi: White 16, Dikaioulaku 21, Derin Yaya 7, Prince 24, İnci Güçlü 4, Ecem Kızar, Özge Kavurmacıoğlu, Kübra Erat, Aleyna Fatma Cengizhan 2, Melike Tuğba Oral 5, Tuğçe Murat 5

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 8, Cicic 3, Vintsilaiou 9, Nisa Yalçın 2, Modiri 17, Aysel Bakır, Esma Çelen Türk 2, Gülfer Tokatlı 2, Nur Nihan Dabakoğlu 8

1. Periyot: 18-12

Devre: 38-22

3. Periyot: 63-36

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 84-51 yendi.

YORUMLAR
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Serkan Emlek, İnci Güçlü, Karaçam, Prince, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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