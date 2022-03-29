ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- OGM Ormanspor: 94-63 - Son Dakika
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ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- OGM Ormanspor: 94-63

29.03.2022 19:05
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- OGM Ormanspor: 94-63

SALON: Servet TazegülHAKEMLER: Can Mavisu, Turgut Işık, Anıl VeziroğluÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 7, Feride Şevval Akalan 6, Melis Talay, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 25, Fagbele 16, Hayes 11, Bonner 13, Esra Ural Topuz 6, Bariç...

SALON: Servet Tazegül

HAKEMLER: Can Mavisu, Turgut Işık, Anıl Veziroğlu

ÇUKUROVA BASKETBOL KULÜBÜ (ÇBK) MERSİN YENİŞEHİR BELEDİYESİ: Asena Yalçın 7, Feride Şevval Akalan 6, Melis Talay, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş 2, Sinem Ataş 25, Fagbele 16, Hayes 11, Bonner 13, Esra Ural Topuz 6, Bariç 8,OGM ORMANSPOR: Robınson 8, Dide Müge Yazıcı, Gökşen Fitik 14, Nilay Kartal Tepe, Sevgi Uzun 11, Meltem Avcı 12, Mc Cowan 5, Damla Gezgin 6, Hazlı Bircan Gökdemir 2, Lucet 5.    1'İNCİ PERİYOT: 18-13DEVRE: 43-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 64-45

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23'üncü haftasında Çukurova Basketbol Kulübü Mersin Yenişehir Belediyesi, sahasında OGM Ormanspor'u 94-63 mağlup etti.


- Mersin
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- OGM Ormanspor: 94-63
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- OGM Ormanspor: 94-63
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- OGM Ormanspor: 94-63
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- OGM Ormanspor: 94-63
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- OGM Ormanspor: 94-63
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- OGM Ormanspor: 94-63
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- OGM Ormanspor: 94-63
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- OGM Ormanspor: 94-63
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- OGM Ormanspor: 94-63
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- OGM Ormanspor: 94-63
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- OGM Ormanspor: 94-63
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- OGM Ormanspor: 94-63 - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi- OGM Ormanspor: 94-63 - Son Dakika
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