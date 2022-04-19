Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

19.04.2022 21:27
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Akatlar Spor ve Kültür KompleksiHakemler: Musa Kazım Çetin, Fatih Güler, Anıl VeziroğluBeşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 11, Elif Bayram 10, Simmons 21, İlayda Güner 13, Melek Uzunoğlu 17, Ceyda Necmiye Bekar, Mia Draşkiçeviç 7, Zeynep Can, Jacobsone 6, Şelale Kepenç, İrem Naz...

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Musa Kazım Çetin, Fatih Güler, Anıl Veziroğlu

Beşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 11, Elif Bayram 10, Simmons 21, İlayda Güner 13, Melek Uzunoğlu 17, Ceyda Necmiye Bekar, Mia Draşkiçeviç 7, Zeynep Can, Jacobsone 6, Şelale Kepenç, İrem Naz Topuz 11

Hatayspor: Wiley 25, Büşra Akbaş 20, Jones 14, Bahar Çağlar Ökten 10, Louka 10, İdal Yavuz 6, Selena Kör 3, Büşra Akgün,

1. Periyot: 25-15

Devre: 51-40

3. Periyot: 79-60

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26'ncı ve son haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, Hatayspor'u 96-88 yendi.

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Fatih Güler, Kazım Çetin, Sigorta, Bayram, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika


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