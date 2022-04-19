Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Musa Kazım Çetin, Fatih Güler, Anıl Veziroğlu
Beşiktaş HDI Sigorta: Özge Yavaş 11, Elif Bayram 10, Simmons 21, İlayda Güner 13, Melek Uzunoğlu 17, Ceyda Necmiye Bekar, Mia Draşkiçeviç 7, Zeynep Can, Jacobsone 6, Şelale Kepenç, İrem Naz Topuz 11
Hatayspor: Wiley 25, Büşra Akbaş 20, Jones 14, Bahar Çağlar Ökten 10, Louka 10, İdal Yavuz 6, Selena Kör 3, Büşra Akgün,
1. Periyot: 25-15
Devre: 51-40
3. Periyot: 79-60
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun 26'ncı ve son haftasında Beşiktaş HDI Sigorta, Hatayspor'u 96-88 yendi.
Kaynak: AA
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