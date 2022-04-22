Fenerbahçe Safiport - Çankaya Üniversitesi: 91-57 - Son Dakika
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Fenerbahçe Safiport - Çankaya Üniversitesi: 91-57

22.04.2022 18:26
Fenerbahçe Safiport - Çankaya Üniversitesi: 91-57

SALON: Metro EnerjiHAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ogün Cılız, Münevver ÖzemreFENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 1, McBride 18, Sabally 18, Stokes 6, Iagupova 13, Manolya Kurtulmuş 11, İdil Saçalır 3, Tuğçe Canıtez 7, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, Şerife Alperi Onar 9, Williams...

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli, Ogün Cılız, Münevver Özemre

FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 1, McBride 18, Sabally 18, Stokes 6, Iagupova 13, Manolya Kurtulmuş 11, İdil Saçalır 3, Tuğçe Canıtez 7, Banu Şimşek, Ayşe Yılmaz, Şerife Alperi Onar 9, Williams 5ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Özge Kavurmacıoğlu, Dikaioulaku 16, Derin Yaya 3, White 11, Prince 15, Melike Tuğba Oral 8, İnci Güçlü 4, Tuğçe Murat1. PERİYOT: 19-16DEVRE: 43-27

3. PERİYOT: 65-33

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Play-Off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Safiport, Çankaya Üniversitesi'ni 91-57 yenerek seride 1-0 öne geçti.


- İstanbul
Fenerbahçe Safiport - Çankaya Üniversitesi: 91-57
Fenerbahçe Safiport - Çankaya Üniversitesi: 91-57
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Safiport - Çankaya Üniversitesi: 91-57 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Safiport - Çankaya Üniversitesi: 91-57 - Son Dakika
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