Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

23.04.2022 19:02
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: M. Sait Zarifoğlu Spor SalonuHakemler: Mehmet Serdar Ünal, Turgut Işık, Ahmet Kemal DigilliOGM Ormanspor: Robinson 16, Gökşen Fitik 6, Sevgi Uzun 9, Meltem Avcı 7, McCowan 24, Damla Gezgin 6, Lucet 4BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ 9, Dubljevic 23, Hatice Pelin Gülçelik 1, Ayşe Cora,...

Salon: M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Turgut Işık, Ahmet Kemal Digilli

OGM Ormanspor: Robinson 16, Gökşen Fitik 6, Sevgi Uzun 9, Meltem Avcı 7, McCowan 24, Damla Gezgin 6, Lucet 4

BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ 9, Dubljevic 23, Hatice Pelin Gülçelik 1, Ayşe Cora, Sehernaz Çidal 8, Tilbe Şenyürek 9, Işılay Eğin, Jurjane 2, Davis 19

1. Periyot: 22-27

Devre: 38-30

3. Periyot: 54-50

Beş faulle oyundan çıkan: 27.20 Sehernaz Çidal (BOTAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında OGM Ormanspor, sahasında BOTAŞ'ı 72-71 yenerek 1-0 öne geçti.

Seride ikinci maç 26 Nisan Salı günü yine Ankara'da oynanacak. OGM Ormanspor, bu maçı da kazanırsa adını yarı finale yazdıracak.

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Mehmet Serdar, Ahmet Kemal, Turgut Işık, Sevgi Uzun, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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