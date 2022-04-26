Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Son Dakika
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

26.04.2022 23:40
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: DSİ Etlik Spor SalonuHakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Uğur Özen, Kerem YılmazBOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ 7, Dubljevic 17, Hatice Pelin Gülçelik 10, Prezelj, Sehernaz Çidal 9, Tilbe Şenyürek 17, Jurjane 4, Davis 19OGM Ormanspor: Robinson 7, Gökşen Fitik 2, Sevgi Uzun 25, Meltem Avcı...

Salon: DSİ Etlik Spor Salonu

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Uğur Özen, Kerem Yılmaz

BOTAŞ: Ayşegül Günay Aladağ 7, Dubljevic 17, Hatice Pelin Gülçelik 10, Prezelj, Sehernaz Çidal 9, Tilbe Şenyürek 17, Jurjane 4, Davis 19

OGM Ormanspor: Robinson 7, Gökşen Fitik 2, Sevgi Uzun 25, Meltem Avcı 4, McCowan 23, Damla Gezgin 3, Lucet 13

1. Periyot: 18-19

Devre: 38-41

3. Periyot: 60-60

Beş faulle oyundan çıkan: 29.00 Tilbe Şenyürek (BOTAŞ)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında BOTAŞ sahasında OGM Ormanspor'u 83-77 yenerek seride 1-1'lik beraberliği yakaladı.

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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ayşegül Günay, Meltem Avcı, Sevgi Uzun, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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