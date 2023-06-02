ABD'nin Florida eyaletinde ihbar üzerine bir ilkokula giden itfaiyeciler, bahçede timsah buldu. Ekiplerle birlikte timsah yakalama lisansı da bulunan MMA dövüşçüsü ve eki asker Dragich'te olay yerine gitti.
Çevredekiler tarafından kayıt altına olayda Dragich, özel bir aparatla timsaha yaklaştı. Çevredekilerin çığlık çığlığa izlediği anların sonunda Dragich, elindeki aparatı timsahın kafasına geçirmeyi başardı.
Dragich'in yakalamasının ardından itfaiye ekipleri timsahın üzerine oturdu ve hayvanı etkisiz hale getirdi. O anlara ait video sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Mike Dragich:
Son Dakika › Spor › Herkes çığlık çığlığa izledi! MMA dövüşçüsü, timsahı karşısına çıktığına pişman etti - Son Dakika