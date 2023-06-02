Herkes çığlık çığlığa izledi! MMA dövüşçüsü, timsahı karşısına çıktığına pişman etti - Son Dakika
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Herkes çığlık çığlığa izledi! MMA dövüşçüsü, timsahı karşısına çıktığına pişman etti

02.06.2023 13:54

ABD'de MMA dövüşçüsü Mike Dragich, bir ilkokulun önünde bulunan timsahı yakaladı. O anlara ait video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

ABD'nin Florida eyaletinde ihbar üzerine bir ilkokula giden itfaiyeciler, bahçede timsah buldu. Ekiplerle birlikte timsah yakalama lisansı da bulunan MMA dövüşçüsü ve eki asker Dragich'te olay yerine gitti.

ELİNDEKİ APARATI TİMSAHIN KAFASINA GEÇİRDİ

Çevredekiler tarafından kayıt altına olayda Dragich, özel bir aparatla timsaha yaklaştı. Çevredekilerin çığlık çığlığa izlediği anların sonunda Dragich, elindeki aparatı timsahın kafasına geçirmeyi başardı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Dragich'in yakalamasının ardından itfaiye ekipleri timsahın üzerine oturdu ve hayvanı etkisiz hale getirdi. O anlara ait video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Mike Dragich:

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Amerika Birleşik Devletleri, Dövüş Sporları, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes çığlık çığlığa izledi! MMA dövüşçüsü, timsahı karşısına çıktığına pişman etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Herkes çığlık çığlığa izledi! MMA dövüşçüsü, timsahı karşısına çıktığına pişman etti - Son Dakika
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