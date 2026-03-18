Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası - Son Dakika
Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası

Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi\'nde Arda Güler fırtınası
18.03.2026 17:25
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol pozisyonu yaratan oyuncu unvanını milli futbolcumuz Arda Güler kazandı. Toplamda 31 gol pozisyonu ile zirvede yer alan Güler, performansıyla Avrupa'nın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Listede ikinci sırayı 28 gol pozisyonu ile Alejandro Grimaldo alırken, üçüncü sırayı ise 27 gol pozisyonu ile Jens Petter Hauge aldı.

Genç yıldız, performansıyla Avrupa'nın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.

Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası

AVRUPA'NIN EN YARATICI İSİMLERİ

Listede Arda Güler 31 gol pozisyonu ile ilk sırada bulunurken, onu 28 ile Alejandro Grimaldo takip etti. Jens Petter Hauge 27 pozisyonla üçüncü sırada yer alırken, Julian Alvarez, Michael Olise ve Kylian Mbappe ise 26'şar pozisyonla üst sıralarda kendine yer buldu. Öte yandan listede Julian Alvarez'in iki kez yer alması dikkat çekti.

Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası

ARDA GÜLER DAMGA VURDU

Genç yaşına rağmen sergilediği performansla Avrupa devlerini geride bırakan Arda Güler, bu istatistikle turnuvaya damga vuran isimlerden biri olmayı başardı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol pozisyonu yaratan oyuncular:

  • Arda Güler: 31
  • Alejandro Grimaldo: 28
  • Jens Petter Hauge: 27
  • Julian Alvarez: 26
  • Michael Olise:26
  • Julian Alvarez: 26
  • Kylian Mbappe: 26

Son Dakika Spor Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası - Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Gökhan Ü Gökhan Ü:
    İki kere yer alması dikkat çekti ne demek :). Hata vardır işte . 1 1 Yanıtla
SON DAKİKA: Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler fırtınası - Son Dakika
