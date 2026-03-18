Herkesi solladı! Şampiyonlar Ligi\'nde Arda Güler fırtınası

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol pozisyonu yaratan oyuncular listesinde zirvede milli futbolcu Arda Güler yer aldı. Genç yıldız, performansıyla Avrupa'nın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu.
Listede Arda Güler 31 gol pozisyonu ile ilk sırada bulunurken, onu 28 ile Alejandro Grimaldo takip etti. Jens Petter Hauge 27 pozisyonla üçüncü sırada yer alırken, Julian Alvarez, Michael Olise ve Kylian Mbappe ise 26'şar pozisyonla üst sıralarda kendine yer buldu. Öte yandan listede Julian Alvarez'in iki kez yer alması dikkat çekti.
Genç yaşına rağmen sergilediği performansla Avrupa devlerini geride bırakan Arda Güler, bu istatistikle turnuvaya damga vuran isimlerden biri olmayı başardı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol pozisyonu yaratan oyuncular:
