Hertha Berlin'de Tayfun Korkut ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Hertha Berlin'de Tayfun Korkut ile yollar ayrıldı

13.03.2022 14:25
Hertha Berlin'de Tayfun Korkut ile yollar ayrıldı

Bundesliga'nın Hertha Berlin ekibi, teknik direktör Tayfun Korkut'la yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Bundesliga'nın Hertha Berlin ekibi, teknik direktör Tayfun Korkut'la yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Alman kulübü yaptığı açıklamada, son haftalardaki kötü sonuçların ardından Tayfun Korkut ve yardımcısı Ilija Aracic ile işbirliğin sona erdirildiğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca Korkut'un yerine kimin göreve getirileceği konusunun henüz netleşmediği de bildirildi.

2021'in Kasım ayında takımın başına getirilen Tayfun Korkut'un takımı Hertha Berlin, 9 maçta 2 puan toplarken, ligde de 23 puanla 17. sırada yer alıyor.


- İstanbul
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Hertha Berlin'de Tayfun Korkut dönemi sona erdi Hertha Berlin'de Tayfun Korkut dönemi sona erdi Alman ekibi Hertha Berlin, Teknik Direktör Tayfun Korkut ile yollarını ayırdığını açıkladı. Alman ekibi Hertha Berlin, Teknik Direktör Tayfun Korkut ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Tayfun Korkut, Bundesliga, Berlin, Korkut, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Hertha Berlin'de Tayfun Korkut ile yollar ayrıldı - Son Dakika


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