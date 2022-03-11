Hikmet Karaman 62 yaşına girdi - Son Dakika
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Hikmet Karaman 62 yaşına girdi

11.03.2022 00:57
Hikmet Karaman 62 yaşına girdi

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman 62 yaşına girdi.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman 62 yaşına girdi. Tecrübeli teknik adam için tesislerde doğum günü sürprizi yapıldı.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman için antrenman sonrasında tesislerde sürpriz doğum günü pastası hazırlandı. Kayserispor resmi internet sitesinden yapılan duyuruda Hikmet Karaman'ın doğum günü kutlanırken Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da sosyal medya hesabından Karaman'ın yaş gününü kutladı. Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman da doğum günü kutlayan yönetici, teknik heyet ve futbolcularına teşekkür etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hikmet Karaman 62 yaşına girdi - Son Dakika


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