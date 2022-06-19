Bakan Kasapoğlu'ndan A Mili Erkek Voleybol Takımı'na tebrik - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu'ndan A Mili Erkek Voleybol Takımı'na tebrik

19.06.2022 23:40
Bakan Kasapoğlu'ndan A Mili Erkek Voleybol Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi'ni ikinci olarak tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi'ni ikinci olarak tamamlayan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hırvatistan'da düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finalinde Çekya'ya yenilerek ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hırvatistan'ın Varazdin kentinde düzenlenen CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'inde, Çekya'ya yenilerek ikinci olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı kutluyorum. Finalde mücadele ederek ülkemize heyecan yaşatan milli voleybolcularımızın başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Gelecekte katılacağı organizasyonlarda da güzel sonuçlar elde edeceklerine inandığım A Milli Erkek Voleybol Takımımıza başarılar diliyorum."

(İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu'ndan A Mili Erkek Voleybol Takımı'na tebrik - Son Dakika

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