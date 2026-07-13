Hırvatistan\'ın Yeni Teknik Direktörü: Slaven Bilic

HIRVATİSTAN Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlük görevine Slaven Bilic'in getirildiğini açıkladı.

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Hırvatistan'ın Portekiz'e elenmesinin ardından teknik direktör Zlatko Dalic, istifa etmişti. Hırvatistan Futbol Federasyonu, Dalic'ten boşalan teknik direktörlük görevine daha önce hem Hırvatistan Milli Takımı'nda görev yapan hem de bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran tecrübeli teknik direktör Slaven Bilic'i getirdi.

BILIC: BU MEYDAN OKUMADAN İNANILMAZ DERECEDE HEYECAN DUYUYORUM

Hırvatistan Milli Takımı'nda yeniden göreve başladığı için mutlu olduğunu dile getiren 57 yaşındaki tecrübeli teknik adam, "Mevcut oyuncularımıza büyük bir inancım var ve Hırvatistan'ın elit takımlar arasında kalmasını sağlamak için enerji, hırs ve kararlılık getirmek benim görevim. Bu meydan okumadan inanılmaz derecede heyecan duyuyorum. 2006'ya kıyasla daha olgun ve deneyimli bir antrenör olarak bunun için tamamen hazırım. Hırvatistan'ın güçlü, cesur ve başarılı olması için aynı motivasyon ve arzuya sahibim" diye konuştu.