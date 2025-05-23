Hisarcık'ta Voleybol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
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Spor

Hisarcık'ta Voleybol Turnuvası Sonuçlandı

Hisarcık\'ta Voleybol Turnuvası Sonuçlandı
23.05.2025 15:08
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Hisarcık MYO'nun düzenlediği voleybol turnuvasında 'Filenin Güvenlikleri' şampiyon oldu.

Hisarcık Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen Bahar Dönemi Voleybol Turnuvası sona erdi.

Cumhuriyet İlkokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan "Yüksek Servis", "İK City", "Yüksek Güvenlik", "Filenin Güvenlikleri", "Filenin Kaplanları", "Sınır Noktası" ve "İSG Kırmızı Kod" isimli 7 takım kıyasıya mücadele etti. Heyecan dolu maçlar sonunda "Filenin Güvenlikleri" şampiyonluğu elde ederken, "Yüksek Güvenlik" ikinci, "İSG Kırmızı Kod" ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Turnuva sonunda düzenlenen kupa töreninde dereceye giren takımlara kupaları, MYO Müdürü Öğr. Gör. Burak Kavaslar ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç tarafından takdim edildi. Ayrıca, turnuva süresince hakemlik yapan öğrencilere ve görev alan personele teşekkür belgeleri verildi.

Müdür Burak Kavaslar, turnuvanın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinde verdikleri desteklerden dolayı Hisarcık Kaymakamlığına, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne teşekkür etti.

Sportif faaliyetlerle öğrencilerin motivasyonunu artırmayı hedefleyen turnuva, dostluk ve fair-play ruhuyla sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Hisarcık, Etkinlik, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hisarcık'ta Voleybol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

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