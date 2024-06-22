Hollanda'da hazırlık maçına tribün kazası engeli - Son Dakika
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Spor

Hollanda'da hazırlık maçına tribün kazası engeli

Hollanda Eredivisie takımlarından Twente'nin Stevo ile oynayacağı hazırlık maçı, tribünde yaşanan kaza nedeniyle iptal edildi. Taraftarlar tarafından yakılan meşaleler ve açılan dev pankartın vinçten düşmesi sonucu birçok kişi yaralandı. Yaralılara hemen müdahale edilirken, tedbir amaçlı ambulans çağrıldı. Twente kulübü, taraftarların bilincinin yerinde olduğunu ve tıbbi yardım aldıklarını belirterek geçmiş olsun mesajı yayımladı.

22.06.2024 22:08
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- Hollanda'da hazırlık maçına tribün kazası engeli

İSTANBUL - Hollanda'da Stevo ile Twente takımları arasında oynanması planlanan hazırlık maçı, tribünde yaşanan kaza nedeniyle iptal edildi.

Hollanda Eredivisie takımlarından Twente'nin, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Stevo ile oynayacağı maça, tribünde yaşanan kaza sonrası gölge düştü. Sportpark de Peuverweide'da oynanacak müsabaka öncesi iki takım futbolcularının sahaya çıkarken, taraftarlar tarafından kale arkasında meşaleler yakıldı ve vinç yardımıyla dev bir pankart açıldı. Bir süre sonra ise vinçten kopan pankart taraftarların üzerine düştü. Yaşanan bu olay sonrası saha kenarındakiler, o bölgede yaralananların yardımına koştu.

Hazırlık maçı da iptal edilirken, Twente kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraftarların bilincinin yerinde olduğunu ve tıbbi yardım aldıklarını, tedbir amaçlı ambulans çağrıldığı ifade edildi. Kulüp geçmiş olsun mesajı yayımlayarak, tüm dikkatlerinin olaydan etkilenen taraftarlara yoğunlaştığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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