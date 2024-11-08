İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var - Son Dakika
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Spor

İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var

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Dün akşam oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçını izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftar grubu karşılaşmanın ardından saldırıya uğradı. İsrail'den yapılan açıklamada "10 kişi yaralandı. Taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için 2 uçak gönderdik" ifadeleri kullanıldı.

08.11.2024 07:24
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UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Ajax, Johan Cruijff Arena'da Maccabi Tel Aviv'i konuk etti. Maçı 5-0 kazanan Ajax puanını 10 yaptı ve averajla ilk sırada yer aldı. Maccabi Tel Aviv ise henüz puanla tanışamadı.

İSRAİL 2 UÇAK GÖNDERDİ

Maçı izlemeye Hollanda'ya giden İsrailli taraftar grubu saldırıya uğradı. 10 kişinin yaralandığını açıklayan İsrail, taraftarların Hollanda'dan tahliyesi için iki uçak gönderildiğini belirtti.

İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var

BEŞİKTAŞ MAÇI TARAFSIZ SAHADA OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım Perşembe günü İstanbul'da oynanması gereken maç, UEFA'nın kararıyla tarafsız sahaya alındı. Maçın oynanacağı ülke ve stadyum hafta sonuna kadar belli olması bekleniyor.

İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var

BASKETBOL MAÇI SIRBİSTAN'DA OYNANMIŞTI

Beşiktaş Basketbol Takımı da İsrail ekibi Hapoel Shlomo maçını İstanbul'da değil güvenlik gerekçesiyle tarafsız saha olarak Sırbistan'da oynamıştı.

İsrail taraftar grubu Hollanda\'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var

Uluslararası İlişkiler, Maccabi Tel Aviv, Hollanda, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İsrail taraftar grubu Hollanda'da saldırıya uğradı: 10 yaralı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Sabri İnce:
    Rusya ,Ukrayna savaşını bahane edip Rusya'yı her türlü spor etkinlğinden men edenler iki yüzlü davranıp İsrail'e ses çıkaramıyor.. 117 4 Yanıtla
  • Bekir Şimşek:
    Bunca zulmün içinde de maç izlemeye gitmeyin bir zahmet İsrailliler. Türkiye’ye gelemiyorsunuz ama Hollanda’da dayak yediniz günün sonunda 101 4 Yanıtla
  • Alim S Ibrahimoğlu:
    Ne demiş Atalarımız sözle uslanmayanın hakkı kötektir. 65 1 Yanıtla
  • Nicola:
    Göt korkularindan maclarida rahat oynayamiyorlar ?????? 56 3 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Bu kadar katliama az bile bunlar daha iyi gunleri 55 3 Yanıtla
  • Murat Sayan:
    beter olun 44 1 Yanıtla
  • Ozay Metin:
    Ah buraya gelmiyorsunuzki gelseniz görceksiniz terstende. 34 2 Yanıtla
  • Yunus Uslu:
    Vurun kah….lere 30 1 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Hak ediyorlar 28 1 Yanıtla
  • Ozan Arslan:
    Bu ne biçim başlık lann 11 3 Yanıtla
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