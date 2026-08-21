Hollanda Grand Prix'i Start Alıyor - Son Dakika
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Hollanda Grand Prix'i Start Alıyor

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Formula 1'de Zandvoort'ta Hollanda Grand Prix'si, sprint elemeleriyle başlıyor. Yarış Pazar.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 12. etabı Hollanda Grand Prix'siyle devam edecek.

Kuzey Denizi kıyısındaki Zandvoort kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,2 kilometrelik pistte yapılacak yarış, 72 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Sprint elemelerinin bugün yapılacağı etapta yarın TSİ 13.00'te sprint yarışı ve TSİ 17.00'de sıralama turları başlayacak. Yarış ise 23 Ağustos Pazar günü TSİ 16.00'da koşulacak.

Bu sezon şimdiye kadarki yarışlarda Mercedes pilotu Kimi Antonelli 6, takım arkadaşı George Russell 2, Ferrari pilotları Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile McLaren sürücüsü Lando Norris ise birer galibiyet elde etti.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Kimi Antonelli (İtalya): 219

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 169

3. George Russell (Büyük Britanya): 160

4. Charles Leclerc (Monako): 138

5. Lando Norris (Büyük Britanya): 128

Takımlar

1. Mercedes: 379

2. Ferrari: 307

3. McLaren: 220

4. Red Bull: 177

5. Racing Bulls: 66

Kaynak: AA

Formula 1, Zandvoort, Hollanda, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hollanda Grand Prix'i Start Alıyor - Son Dakika

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