Hollanda Kış Olimpiyatları'nda Altın Madalya Kazandı

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'nın kısa kulvar sürat pateni erkekler 5 bin metre bayrak kategorisinde Hollanda, altın madalya elde etti.

İtalya'daki organizasyonun 14. gününde kısa kulvar sürat pateni erkekler 5 bin metre bayrak müsabakaları, Milano Buz Pateni Arena'da yapıldı.

Melle van 't Wout, Jens van 't Wout, Teun Boer ve Friso Emons'tan oluşan Hollanda, 6 dakika 51.847 saniyelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Jens van 't Wout, oyunlarda 3'ü altın biri bronz olmak üzere 4. madalyasını kazandı.

Bu kategoride Güney Kore, 6.52.239'luk süresiyle gümüş, İtalya ise 6.52.335 ile bronz madalya aldı.