Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 29 sayıyla öne çıktığı maçta Hawks'ı 120-110 yendi - Son Dakika
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Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 29 sayıyla öne çıktığı maçta Hawks'ı 120-110 yendi

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Houston Rockets, NBA'de Atlanta Hawks'ı 120-110 yenerek sezona 4'te 4 ile başladı. Yaklaşık 37 dakika oynayan Alperen Şengün 29 sayı, 9 ribaunt ve 9 asistle triple-double'a yaklaşırken 6 top çalmayla kariyer rekoru kırdı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double"a yaklaştığı maçta Atlanta Hawks'ı 120-110 yendi.

Toyota Center'da Hawks'ı ağırlayan Rockets'ta yaklaşık 37 dakika süre alan Alperen Şengün, 29 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle oynadı. Milli basketbolcu, 6 top çalmayla kariyer rekoru da kırdı.

Sezona 4'te 4 ile başlayan Rockets'ta Kevin Durant 22 ve Jabari Smith Jr, 16 sayı kaydetti.

Hawks'ta ise Jalen Johnson'ın 21 ve CJ McCollum'un 20 sayısı sezonun ikinci yenilgisini önleyemedi.

Cavaliers, Edwards'ın 47 sayısına rağmen kazandı

Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u uzatmada 127-125 mağlup etti.

İkinci galibiyetini alan Cavaliers'ta Donovan Mitchell 26 ve James Harden 19 sayı attı.

İlk mağlubiyetini yaşayan Timberwolves'ta ise Anthony Edwards 47, Jaden McDaniels ve Terrence Shannon Jr 14'er sayı üretti.

Kaynak: AA
Houston RocketsAlperen ŞengünAtlanta HawksSporNBASon Dakika

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SON DAKİKA: Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 29 sayıyla öne çıktığı maçta Hawks'ı 120-110 yendi - Son Dakika
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