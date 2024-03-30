Houston Rockets, Utah Jazz'ı mağlup ederek 11. galibiyetini aldı

Sinop'ta Sağlık Sorunu Yaşayan Kadınlar Rekreatif ve Egzersiz Antrenmanlarıyla Zinde Kalıyor

Sinop'ta nefes darlığı, kas güçsüzlüğü ve yürüme güçlüğü gibi sağlık sorunları yaşayan kadınlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen rekreatif ve egzersiz antrenmanlarıyla zinde kalıyor. Haftanın üç günü yapılan etkinlikte alanında uzman antrenörler tarafından kadınlara rekreatif ve egzersiz antrenmanları yaptırılıyor. Etkinliğe katılan kadınlar, vücutlarında ve nefes alışverişlerinde olumlu değişiklikler yaşadıklarını belirtiyor.