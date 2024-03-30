Houston Rockets, Utah Jazz'ı mağlup ederek 11. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Utah Jazz'ı 101-100 yenerek art arda 11. galibiyetine ulaştı.
NBA'e 12 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giymediği Rockets, Jazz'ı mağlup ederek 38. galibiyetini aldı ve play-in iddiasını sürdürdü.
Rockets'ta Jalen Green 34 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Fred VanVleet 22 sayı, 2 ribaunt, 6 asist, Amen Thompson 18 sayı, 14 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.
Jazz'da John Collins 30 sayı, 11 ribaunt, Collin Sexton 29 sayı, 6 ribaunt, 5 asist, Johnny Juzang 12, Kris Dunn 11 sayıyla oynadı.
Wembanyama ve Brunson'dan kariyer rekoru
San Antonio Spurs, uzatmaya giden maçta New York Knicks'i 130-126 yenerek bu sezon 18. galibiyetini elde etti.
Spurs forması giyen Victor Wembanyama, 40 sayı, 20 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla kariyer rekoru kırdı. Fransız oyuncu, Shaquille O'Neal'ın ardından bir maçta 40 sayı, 20 ribaunt barajını aşan ilk çaylak oldu.
Ev sahibi ekipte, Devin Vassell 23 sayı, 7 asist, Keldon Johnson 17 sayı, 5 ribaunt, Tre Jones 13 sayı, 4 ribaunt, 4 asistle mücadele etti.
Jalen Brunson'ın 61 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle kariyer rekoru kırdığı Knicks'te ise Donte DiVincenzo 20 sayı, 6 ribaunt, Josh Hart 12 sayı, 12 ribauntla salondan ayrıldı.
Sonuçlar
Washington Wizards- Detroit Pistons: 87-96
Orlando Magic- Los Angeles Clippers: 97-100
Charlotte Hornets- Golden State Warriors: 97-115
Indiana Pacers- Los Angeles Lakers: 109-90
Brooklyn Nets- Chicago Bulls: 125-108
Cleveland Cavaliers- Philadelphia 76ers: 117-114
Oklahoma City Thunder- Phoenix Suns: 128-103
Miami Heat- Portland Trail Blazers: 142-82
San Antonio Spurs- New York Knicks: 130-126 (uzatmada)
Denver Nuggets- Minnesota Timberwolves: 98-111
Utah Jazz-Houston Rockets: 100-101
Sacramento Kings- Dallas Mavericks: 103-107
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