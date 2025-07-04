İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, kulübe getirilen 3 dönem transfer yasağını doğrulayarak karara itiraz edeceklerini duyurdu.
İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından kulübe 3 dönem transfer yasağı cezası verildiği belirtilerek, "Karara itiraz edeceğiz. Konuyu mümkün olan en kısa sürede çözeceğimizden eminiz." denildi.
Son Dakika › Spor › Hull City 3 Dönem Transfer Yasağına İtiraz Edecek - Son Dakika
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