Hull City, Acun Ilıcalı'nın Davetiyle Boğaz Turu Yaptı - Son Dakika
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Hull City, Acun Ilıcalı'nın Davetiyle Boğaz Turu Yaptı

Hull City, Acun Ilıcalı\'nın Davetiyle Boğaz Turu Yaptı
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Hull City futbolcu ve teknik ekibi, Acun Ilıcalı'nın düzenlediği boğaz turunda bir araya geldi.

İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin futbolcuları ve teknik ekibi, kulüp sahibi Acun Ilıcalı'nın davetiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenen boğaz turunda buluştu.

İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin futbolcuları ve teknik ekibi, yeni sezon öncesinde kulüp sahibi Acun Ilıcalı'nın davetiyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenen özel organizasyonda bir araya geldi. Geceye Hull City ekibinin yanı sıra spor dünyasından çok sayıda davetli ile kulübün ana sponsorlarından Corendon Airlines'ın temsilcileri katıldı.

Etkinliğe 112 yıllık geçmişiyle İstanbul'un simge tarihi teknelerinden Halas 71 ev sahipliği yaptı.

Kaynak: İHA

Acun Ilıcalı, Hull City, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hull City, Acun Ilıcalı'nın Davetiyle Boğaz Turu Yaptı - Son Dakika

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