Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor

03.10.2022 20:47

Hull City'nin sahibi medya patronu Acun Ilıcalı, Shota Arveladze'nin ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına dair açıklamalar yaptı. Pazar gününe kadar yeni hocayı takımın başına getirmek istediklerini söyleyen Ilıcalı, "Birçok aday ile temas halindeyiz ve kulüp için en uygun ismi belirlemeye çalışıyoruz. Güçlü bir takımımız olduğuna inanıyoruz ve oyunculardan en iyi verimi alabilecek hoca için arayıştayız." ifadelerini kullandı.

Hull City'de teknik direktör Shota Arveladze'nin takımdan ayrılması sonrası yeni hocanın kim olacağı merakla bekleniyor. İngiliz ekibinin sahibi Acun Ilıcalı, teknik direktör arayışlarına dair kamuoyunu aydınlattı.

"PAZAR GÜNÜNDEN ÖNCE AÇIKLAMAK İSTİYORUZ"

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Medyada çok fazla isim çıktı. Bunların bazıları bana olan yakınları sebebiyle, bazıları da geçmişte yaptıkları işler dolayısıyla yazıldı. Bu tarz haberlerin çıkması normal ancak Wigan maçından önce yeni bir hoca getirmemiz imkansız. Wigan maçının sonrası bizim için doğru zaman olacaktır, pazar gününden önce yeni hocamızı açıklamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

"POZİTİF FUTBOL İZLETMEK İSİTYORUZ"

"Birçok aday ile temas halindeyiz ve kulüp için en uygun ismi belirlemeye çalışıyoruz. Güçlü bir takımımız olduğuna inanıyoruz ve oyunculardan en iyi verimi alabilecek hoca için arayıştayız. Yaz transfer döneminde ofansif futbol oynayabilmemize yardımcı olacak isimleri transfer ettik. Top ayağındayken yeteneklerini gösterebilen oyuncular aldık çünkü pozitif bir futbol izletmek istiyoruz.

"TAM KADRO OLDUĞUMUZDA İYİ SONUÇLAR GELECEK"

Yeni hocamızın oyuncularımızdan en yüksek verimi alabilecek isim olması gerekiyor. Sezona gayet iyi başladığımızı düşünüyorum ancak maalesef takımımızın en iyi oyuncularından biri olan Allahyar sakatlandı ve büyük sıkıntı yaşadık. Çok fazla sakatımız olmasına rağmen zirve yarışına tutunmaya devam ettik. Ancak önce Allahyar ve Tetteh'in uzun süren sakatlıkları, sonra da Ozan ve Seri'nin sakatlıkları yaşandıktan sonra takımda iyi şeyler olmasını nasıl bekleyebilirsiniz ki? Tam kadro olduğumuzda iyi sonuçların geleceğini düşünüyorum.

"BİZİM OYUNCULARIMIZ GERİDE BEKLEYİP SAVUNMA YAPAMAZ"

Tek isteğim oyunculara uygun bir hoca bulmak. Eğer teknik adamın düşüncesi oyuncuların karakterinden farklı olursa takım iyi oynayamaz. Bizim oyuncularımıza 'geride bekle ve savunma yap' derseniz bunu yapamazlar.

"HERKES BURADA BİR UMUT OLDUĞUNU GÖRÜYOR"

Normalde kulüp kötü bir durumdayken yeni teknik direktör bulmak zordur ancak biz şu anda oldukça gözde bir kulübüz. Kulübümüzün yönetimine, takımına ve taraftarlarına bakan herkes burada bir umut olduğunu görüyor.Eğer biz bir aileysek, sorunlarımız olduğunda birbirimize destek olmalıyız. Şu anda tam da herkese bizim nasıl bir aile olduğumuzu göstermenin zamanı. Yeni bir takım olarak önümüzde çok fazla zaman var."

YORUMLAR
500
Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir Beşiktaş'ın eski hocası Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin başına geçebilir Realtor Global, Hull City ile reklam işbirliğine imza attı Realtor Global, Hull City ile reklam işbirliğine imza attı

Acun Ilıcalı, Hull City, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor - Son Dakika


Son Dakika
21:58 Zeytinburnu'nda tacize uğrayan kadın, akrabalarına haber verince ortalık birbirine girdi
21:54 Silahla oynayan 12 yaşındaki çocuk kuzenini vurdu
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
21:11 Eşini öldürüp intihar eden hakimin kayınvalidesi konuştu: Torunlarımı onlara vermeyin
20:56 Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı
20:47 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor
20:43 İngiltere'de kadınlara en çekici meslek soruldu! İşte şaşkınlık yaratan anket sonuçları
20:35 Defne Samyeli'nin yıllar önceki görüntüleri ortaya çıktı! Değişimiyle ağızları açık bıraktı
20:23 Ünlü futbolcu Gerrard'ın kızı ve kartel liderinin oğluyla aşk yaşıyor!
19:51 Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 22:06:00. #1.13#
SON DAKİKA: Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement