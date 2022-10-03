Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor

Hull City'de teknik direktör Shota Arveladze'nin takımdan ayrılması sonrası yeni hocanın kim olacağı merakla bekleniyor. İngiliz ekibinin sahibi Acun Ilıcalı, teknik direktör arayışlarına dair kamuoyunu aydınlattı.

"PAZAR GÜNÜNDEN ÖNCE AÇIKLAMAK İSTİYORUZ"

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Medyada çok fazla isim çıktı. Bunların bazıları bana olan yakınları sebebiyle, bazıları da geçmişte yaptıkları işler dolayısıyla yazıldı. Bu tarz haberlerin çıkması normal ancak Wigan maçından önce yeni bir hoca getirmemiz imkansız. Wigan maçının sonrası bizim için doğru zaman olacaktır, pazar gününden önce yeni hocamızı açıklamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

"POZİTİF FUTBOL İZLETMEK İSİTYORUZ"

"Birçok aday ile temas halindeyiz ve kulüp için en uygun ismi belirlemeye çalışıyoruz. Güçlü bir takımımız olduğuna inanıyoruz ve oyunculardan en iyi verimi alabilecek hoca için arayıştayız. Yaz transfer döneminde ofansif futbol oynayabilmemize yardımcı olacak isimleri transfer ettik. Top ayağındayken yeteneklerini gösterebilen oyuncular aldık çünkü pozitif bir futbol izletmek istiyoruz.

"TAM KADRO OLDUĞUMUZDA İYİ SONUÇLAR GELECEK"

Yeni hocamızın oyuncularımızdan en yüksek verimi alabilecek isim olması gerekiyor. Sezona gayet iyi başladığımızı düşünüyorum ancak maalesef takımımızın en iyi oyuncularından biri olan Allahyar sakatlandı ve büyük sıkıntı yaşadık. Çok fazla sakatımız olmasına rağmen zirve yarışına tutunmaya devam ettik. Ancak önce Allahyar ve Tetteh'in uzun süren sakatlıkları, sonra da Ozan ve Seri'nin sakatlıkları yaşandıktan sonra takımda iyi şeyler olmasını nasıl bekleyebilirsiniz ki? Tam kadro olduğumuzda iyi sonuçların geleceğini düşünüyorum.

"BİZİM OYUNCULARIMIZ GERİDE BEKLEYİP SAVUNMA YAPAMAZ"

Tek isteğim oyunculara uygun bir hoca bulmak. Eğer teknik adamın düşüncesi oyuncuların karakterinden farklı olursa takım iyi oynayamaz. Bizim oyuncularımıza 'geride bekle ve savunma yap' derseniz bunu yapamazlar.

"HERKES BURADA BİR UMUT OLDUĞUNU GÖRÜYOR"

Normalde kulüp kötü bir durumdayken yeni teknik direktör bulmak zordur ancak biz şu anda oldukça gözde bir kulübüz. Kulübümüzün yönetimine, takımına ve taraftarlarına bakan herkes burada bir umut olduğunu görüyor.Eğer biz bir aileysek, sorunlarımız olduğunda birbirimize destek olmalıyız. Şu anda tam da herkese bizim nasıl bir aile olduğumuzu göstermenin zamanı. Yeni bir takım olarak önümüzde çok fazla zaman var."