Hull City Premier Lig'e Yükseldi

İNGİLTERE Championship play-off final maçında Hull City, Middlesbrough"u 1-0 yenerek 10 yıl sonra Premier Lig'e yükseldi.

Londra'daki Wembley Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın 90+5'inci dakikasında Oliver McBurnie'nin attığı golle Hull City 1-0 öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Hull City, Middlesbrough'u 1-0 mağlup ederek Premier Lig'e yükselen son takım oldu.