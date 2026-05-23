Hull City Premier Lig'e Yükseldi
Hull City Premier Lig'e Yükseldi

23.05.2026 20:58
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si, Middlesbrough'u 90+5'te yenerek Premier Lig'e döndü.

ACUN Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship play-off finalinde Middlesbrough'u 90+5'te attığı golle 1-0 mağlup ederek 10 yıl aranın ardından Premier Lig'e yükseldi. Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından Acun Ilıcalı, saha içinde Türk bayrağı açtı. Ilıcalı, maç sonrası düzenlenen törende şampiyonluk kupasını havaya kaldırarak takımın sevincine ortak oldu.

