Üye Girişi
Hüseyin Eroğlu: "Bir türlü skoru bulamadık" - Son Dakika

Hüseyin Eroğlu: "Bir türlü skoru bulamadık"

05.02.2022 18:59

- Hüseyin Eroğlu: "Bir türlü skoru bulamadık" Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bursaspor maçının ardından sonuna kadar bırakmadıkları maçta skor üretemediklerini söyledi.

- Hüseyin Eroğlu: "Bir türlü skoru bulamadık"

BURSA - Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Bursaspor maçının ardından sonuna kadar bırakmadıkları maçta skor üretemediklerini söyledi.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "İlk yarıda oyun kontrolü bizdeydi. Sadece kritik yerde pas hatalarıyla rakibe pozisyon verdik. Seyirciyle beraber coşkuları da arttı. Rakip skor üstünlüğünü yakaladıktan sonra bekleyerek oynadı. Bir türlü skoru bulamadık. Karambol dediğimiz pozisyonlar vardı. Zor bir lig. Herkes için zor bir sezon. Bursaspor'u tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Dışarıdan bakıldığında sıkıntılı görünen bir camia. Bu durum sahiplenmeyi artırır. Bununla karşılaşacağımızı biliyorduk. Bursaspor, Türk futbolunda önemli yeri olan bir takım" şeklinde konuştu.

Hüseyin Eroğlu: Bir türlü skoru bulamadık
Hüseyin Eroğlu: Bir türlü skoru bulamadık
Hüseyin Eroğlu: Bir türlü skoru bulamadık

YORUMLAR
500

Hüseyin Eroğlu, Bursaspor, Altınordu, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hüseyin Eroğlu: 'Bir türlü skoru bulamadık' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
20:27 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk yenilgisini tattı!
20:24 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maske yeterli olmuyor! Aşılarınızı olun
20:11 Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Norveç göndermesi
19:54 Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezalı duruma düştü!
19:50 Yargı'nın Eren Komiseri arabesk müzikaliyle sahnelerde: Önce Türkiye konserleri, sonra albüm!
19:41 Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! İki takımda formalarında Turkovac amblemi taşıdı
19:27 Son Dakika: Türkiye'de 5 Şubat'ta koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 98 bin 715 yeni vaka tespit edildi
19:22 6 muhalefet lideri ilk kez buluşuyor! Gündem, güçlendirilmiş parlamenter sistem
19:18 Seçmene göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminde "Erdoğan'ın rakibinin" kim olacağı önemli!
19:00 Fenerbahçe, Başakşehir karşısında galibiyeti hedefliyor! Canlı anlatım!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 20:38:11. #1.12#
SON DAKİKA: Hüseyin Eroğlu: "Bir türlü skoru bulamadık" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement