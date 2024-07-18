Spor

- İbrahim Hacıosmanoğlu: "TFF Başkanı olarak adaleti sağlamak çok zor değil ki"

ANKARA - Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, "Adalet diyoruz, bütün sorunlarımız adaletsizlikten çıkıyor. Bunu sağlamak çok zor bir şey değil. Başkanımız önceki konuşmasında 'Akademi kurduk, hakemleri yetiştirdik' dedi. Nasıl yetiştirdiler anlamadım. TFF Başkanı olarak adaleti sağlamak çok zor değil ki" dedi.

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı Adayı İbrahim Hacıosmanoğlu delegelere yaptığı konuşmada başkan seçildiği takdirde Türk futbolunda adaleti sağlayacaklarını belirterek, "Türk futbolunun sorunlarını biliyoruz, içinden geliyoruz. Bunun çözümünü pratik olarak üretmemiz gerekiyor. Adil ve adaletli yönetime ihtiyaç var. Cumhurbaşkanı şöyle karışıyor, böyle karışıyor deniyor. Benim Cumhurbaşkanına ne kadar yakın olduğumu herkes bilir. Bana şahsen bir ifadesi olmamıştır. Türkiye'nin her yerinde ne güzel statlar doldu ama ne yazık ki içlerini ahlakla dolduramıyoruz. Federasyon olarak bir yaptık, oldu ile değil amatörden başlayarak Süper Lig'e kadar teknik ekiplerle oturup konuşacağız. Ortak noktada buluşup bir karar alınacak. Çözüm budur" ifadelerini kullandı.

"Adaleti sağlamak çok zor değil"

Yaşanan sorunların adaletsizlikten dolayı ortaya çıktığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Sürekli adalet diyoruz. Bunu sağlamak çok zor bir şey değil. Başkanımız önceki konuşmasında akademi kurduk, hakemleri yetiştirdik dedi. Nasıl yetiştirdiler anlamadım. Balık baştan kokar. TFF Başkanı olarak adaleti sağlamak çok zor değil ki. Biz Mecnun Başkan olarak sağladığımızda o Sivasspor formasını çıkardı ben de Trabzonspor. Bunu sağlayamıyorsanız TFF Başkanlığına neden aday oluyorsunuz. Oy pusulalarında beyazı seçiyorum dedim, Türk futbolunda beyaz sayfa açmalıyız. Aday olmaya karar verdiğimde Mecnun Başkanı aradım. Daha önce ufak bir tartışma olmuştu aramızda. Artık kardeşliğe ihtiyaç var dedim. Buradan başlayalım dedim. Sarılarak yola çıktık" diye konuştu.

"Sahada insan hata yapabilir"

Anadolu kulüplerinin figüran yerine koyulduğu durumlarda ortaya adaletsizliklerin çıktığını aktaran Hacıosmanoğlu, "Elbette adaletsizlik olur. Biz kendi evlatlarımıza güvenemiyoruz, paranın 10 katını yabancı hakeme veriyoruz. Şimdi soruyorum; Halil Umut Meler Ankara'da yumruk yedi. Avrupa Şampiyonası'ndaki performansını konuşuyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'yı, İngiltere'yi koruyun talimatında bulundu mu? Çıkıyorlar orada aslan gibi yönetiyorlar. TFF Başkanı'nın görevi de bunları sağlamak. Eğer Trabzonspor ile Diyarbakırspor oynuyorsa cüzi de olsa takdir hakkın varsa onu Diyarbakır'dan yana kullanacaksın. Sahada insan hata yapabilir. Bunu başkanlarımız maruz görecek" ifadelerinde bulundu.

"Ulu Önder Atamızı tartışma konusu yapıyoruz"

Konuşmasında Suudi Arabistan'da iptal olan Süper Kupa finalini hatırlatan Hacıosmanoğlu, "İki güzide takımımızı Suudi Arabistan'a götürüyoruz, çay çorba parasına. Bana söylenseydi o parayı bulurdum. Hem iki kulübümüzü hem Türk futbolunu mağdur ediyoruz. Oynanmadan geriye geliyoruz. En acısı Ulu Önder Atamızı tartışma konusu yapıyoruz. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe'ye maddi beklentiniz olmasın, Ankara'da oynayalım, kupayı kim kazanırsa kazansın iki takım el ele Atamın huzuruna çıkalım diyemediniz mi" dedi.

"İçeride bir karışıklık var"

Hacıosmanoğlu, A Milli Takım içinde karışıklık olduğunu iddia ederek, "Milli Takımımız çeyrek final oynadı. Sonucu bekleyene kadar hiç sahaya çıkmadım. İnanıyorum ki bu yakalanan jenerasyon çok büyük ses getirecek. Avusturya maçını kazandıktan sonra final oynayacağımıza inanıyordum. Ama ne yazık ki içeride bir karışıklık var. Başkan futbolcularla tokalaşarak sahaya mı götürüyor ne yapıyorsa, forvetler ayrıdır. Cenk Tosun kardeşimiz önden değil de arkadan geçiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ne var içinizde?" diye konuştu.