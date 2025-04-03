İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya meydan okuma: İstediğin kadar konuş - Son Dakika
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Spor

İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya meydan okuma: İstediğin kadar konuş

İbrahim Hatipoğlu\'ndan Acun Ilıcalı\'ya meydan okuma: İstediğin kadar konuş

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu. Salı günü polemik yaşadığı Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya mesaj gönderen Ilıcalı, ''Hatipoğlu, Acun Ilıcalı'ya 'istediği kadar televizyonları dolaşıp konuşabilir' şeklinde meydan okudu.

03.04.2025 08:06
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Süper Lig devi Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hatipoğlu, "Buraya çok güzel bir atmosferde geldik. Çok eziyet çekti seyircilerimiz. Buraya giriş çıkış hakikaten zor, onlara şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Salı günü polemik yaşadığı Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya da mesaj gönderen Hatipoğlu, "Ben konuşmak istemiyorum. Bugün sahada oyuncularımız çok güzel konuştu. Kadıköy'e yine kepenk indirttiler. Acun Ilıcalı bundan sonra istediği kadar televizyonları dolaşıp konuşabilir. Meydan onun olsun." ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İbrahim Hatipoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya meydan okuma: İstediğin kadar konuş - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ömer duman:
    en az 5 atacağımız maçta 2 attık ya la 17 2 Yanıtla
  • 78908900:
    Galip geldiği maçlarda konuşan Açun yine suskun firarda .. 1 0 Yanıtla
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