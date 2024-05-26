İbrahim Üzülmez: Süper Lig'e iyi bir finalle veda etmedik - Son Dakika
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İbrahim Üzülmez: Süper Lig'e iyi bir finalle veda etmedik

İbrahim Üzülmez: Süper Lig\'e iyi bir finalle veda etmedik

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Gaziantep FK'ye 1-0 kaybettikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, Süper Lig'e iyi bir final yapamadıklarını söyledi. Üzülmez, son 11 haftada takımın başarılı bir performans sergilediğini ve gelecek süreçle ilgili başkanlarıyla görüşeceklerini belirtti.

26.05.2024 22:07
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Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Süper Lig'e iyi bir finalle veda etmediklerini söyledi.

Üzülmez, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Pendik Stadı'nda Gaziantep FK'ye 1-0 kaybettikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçtan önce ligden düşmesi kesinleşen kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, "Bizim için kötü bir final oldu. Maçtan önce Gaziantep FK'nin birinci ve ikinci bölgeyi kapatarak bizim hatalarımızdan yararlanmak isteyeceklerini söylemiştik. İlk yarıda hücuma çıkarken çok basit top kaybı sonrasında golü yedik. Sonraki süreçte oyunu dengelemeye çalıştık ama üretkenlikten uzaktık. Tabii bu haftalarda oyuncuları mental anlamda hazırlamak çok kolay değil." diye konuştu.

Son 11 haftada görev yaptıklarını aktaran Üzülmez, "Geldiğimiz 11 haftalık süre içerisinde çok güzel bir sinerji yakaladık. Belki finali yapamadık ama oyun gücü oluşturan bir Pendikspor ortaya çıkartmaya çalıştık. Vicdanen de çok rahatım. Bütün olumsuzluklara rağmen bu takım için elimden geleni gayreti göstermeye çalıştım. Oyuncularımızla beraber kaybederken bile keyifli bir takım ortaya çıkartmaya çalıştık ve bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Biz gelmeden önce de bu takımın oyun içerisinde sıkıntıları vardı. Biz o sıkıntıları gidermiştik. Keyif veren bir takım ortaya çıkartmaya çalıştık. Bundan dolayı da mutluyuz." ifadelerini kullandı.

İbrahim Üzülmez, takımın başındaki geleceğiyle ilgili, "Bundan sonraki süreçte neler olacağına bakacağız. Yarından itibaren oturup başkanımızla sağlıklı bir şekilde yol haritası çizmeye çalışacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İbrahim Üzülmez: Süper Lig'e iyi bir finalle veda etmedik - Son Dakika

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