İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşi Şehitkamil ev sahipliğinde başladı - Son Dakika
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Spor

İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşi Şehitkamil ev sahipliğinde başladı

İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşi Şehitkamil ev sahipliğinde başladı

Bu yıl 20.'si düzenlenen İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri, Şehitkamil Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve sponsorluğunda coşkuyla başladı.

23.06.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
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Bu yıl 20.'si düzenlenen İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri, Şehitkamil Belediyesi'nin ev sahipliğinde ve sponsorluğunda coşkuyla başladı. Geleneksel sporların yaşatılması ve tanıtılması adına büyük önem taşıyan bu organizasyon, yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Organizasyon öncesinde Şehitkamil Belediyesi tarafından İbrahimşehir Mahallesi'ndeki İbrahimşehir Aba Güreşi Sahası'nda kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Güreş sahası, 655 metrekarelik alanın çim ekimi ve yeniden tesviyesi ile modern ve yüksek standartlara uygun hale getirildi. Yeni otomatik sulama sistemi sayesinde çim alanının sürekli en iyi durumda kalması sağlandı. Ayrıca, sahadaki demir tellerin eksikleri giderildi, yeniden düzenlenip boyandı ve hasar görmüş kilit taşları, beton ve bordür imalatları titizlikle tamir edildi. Bu sayede, saha hem güvenli hem de estetik açıdan daha cazip bir hale getirildi. Çatılı banklar ve masalı banklar onarılarak yeniden boyandı, böylece güreşçiler ve izleyiciler için konforlu dinlenme alanları oluşturuldu. Organizasyon öncesinde yapılan kapsamlı çevre temizliği ile etkinlik alanı tamamen hazır hale getirildi.

Başkan Yılmaz'dan destek ve teşekkür

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, organizasyonda mücadele edecek tüm sporculara başarı dileklerini iletti. Başkan Yılmaz, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen ve destek veren herkese teşekkürlerini sundu.

İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşleri, geleneksel sporların yaşatılması ve toplumda birlik, beraberlik duygusunun güçlenmesi adına önemli bir etkinlik olarak dikkat çekiyor. Şehitkamil Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl da büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleştirilen güreşler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Şehitkamil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İbrahimşehir Geleneksel Aşırtmalı Aba Güreşi Şehitkamil ev sahipliğinde başladı - Son Dakika


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