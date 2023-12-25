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İEÜ Erkek Basketbol Takımı İzmir Bölge Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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İEÜ Erkek Basketbol Takımı İzmir Bölge Şampiyonu Oldu

İzmir Ekonomi Üniversitesi erkek basketbol takımı, İzmir bölge müsabakalarını şampiyon olarak tamamlayarak Süper Lig'e çıkmak için terfi maçı oynamaya hak kazandı. İEÜ, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ni 60-56 mağlup ederek şampiyonluğu elde etti.

İEÜ Erkek Basketbol Takımı İzmir Bölge Şampiyonu Oldu
25.12.2023 - 11:45,
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İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) erkek basketbol takımı, bu yıl 10 üniversitenin katıldığı İzmir bölge müsabakalarını şampiyon olarak tamamladı. İzmir Ekonomi, üniversiteler arasındaki en üst lig olan Süper Lig'e çıkmak için diğer bölge şampiyonlarıyla terfi maçı oynamaya hak kazandı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), büyük çekişmeye sahne olan bölge müsabakalarındaki şampiyonluk maçında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile karşı karşıya geldi. Maçın başlamasıyla birlikte etkili oyununu sahaya yansıtan İEÜ, birinci periyodu; 19-12, ilk yarıyı da 30-18 önde tamamladı. Takım halinde büyük bir mücadele gösteren İEÜ'lü gençler, üçüncü çeyreği de 50-38 önde bitirdi. Büyük heyecanın yaşandığı son periyotta, fark bir nebze kapansa da İzmir Ekonomi Üniversitesi, şampiyonluğu bırakmayarak sahadan 60-56 galip ayrıldı.

"Sonuna kadar hak ettik"

İEÜ Spor Koordinatörü Murat Palalı, basketbol takımına duydukları güvenin boşa çıkmadığını vurgulayarak, "Takımımız; gösterdiği üstün mücadele, ortaya koyduğu ekip ruhu ve turnuva boyunca sergilediği centilmenlikle örnek oldu, şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Biz, turnuvaya geldiğimiz ilk günden itibaren takımımızın şampiyon olacağına çok inanıyorduk. Tüm öğrencilerimiz, üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yaptı. Başarının en büyük payı, gençlerimize ait. Hepsiyle gurur duyuyoruz, üniversite olarak böyle öğrencilere sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Farklı branşlarda yeni başarılar elde etmek için çalışmalarımız sürecek" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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