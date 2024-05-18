Iga Swiatek, Roma Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
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Iga Swiatek, Roma Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon oldu

Iga Swiatek, Roma Açık Tenis Turnuvası\'nda şampiyon oldu

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde, 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, rakibi 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-0 yenerek şampiyon oldu. Swiatek, bu sonuçla Roma'da 2021 ve 2022'nin ardından 3. kez mutlu sona ulaştı.

18.05.2024 20:15
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Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde, 1 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek, rakibi 2 numaralı seribaşı Belaruslu Aryna Sabalenka'yı 2-0 yenerek şampiyon oldu.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda bu yıl 81'incisi düzenlenen turnuvada tek kadınlarda final maçı oynandı.

Merkez Kort'ta oynanan tek kadınlar finalinin ilk setini Swiatek, rakibinin hatalarından da yararlanarak fazla zorlanmadan 6-2 aldı ve setlerde durumu 1-0 yaptı.

Mücadelenin ikinci seti ise daha çekişmeli geçti. İkinci sete daha istekli başlayan Sabalenka, rakibinin servisini kırma fırsatlarını değerlendiremedi. Buna karşılık Swiatek, 7. oyunda Sabalenka'nın servisini kırdı ve sette üstünlüğü ele geçirdi. Swiatek, 9. oyunda rakibinin servisini bir kez daha kırarak seti 6-3 aldı. Böylece, setlerde durumu 2-0'a getiren Swiatek, toplamda 1,5 saat süren final maçını kazanarak, Roma'da bir kez daha şampiyon oldu.

Swiatek, bu sonuçla Roma'da 2021 ve 2022'nin ardından 3. kez mutlu sona ulaştı.

Roma Açık Tenis Turnuvası, yarın 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev ile 21 numaralı seribaşı Şilili Nicholas Jarry arasında oynanacak tek erkekler final maçıyla sona erecek.

Kaynak: AA

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