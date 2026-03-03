Iğdır FK, Bodrum Maçına Hazırlanıyor

Alagöz Holding Iğdır FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu dördüncü haftasında Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Iğdır FK, Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör Kenan Koçak yönetiminde çalıştı.
Iğdır ekibi, 5 Mart Perşembe günü Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak.
