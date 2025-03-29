Iğdır FK ve Ümraniyespor Berabere Kaldı - Son Dakika
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Iğdır FK ve Ümraniyespor Berabere Kaldı

Iğdır FK ve Ümraniyespor Berabere Kaldı

Iğdır FK, Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalarak puanları paylaştı. Teknik direktörler değerlendirdi.

29.03.2025 00:59
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Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında oynanan Iğdır FK-Ümraniyespor maçı sonrası, teknik direktörler açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig 31. haftasında Iğdır FK, evinde karşılaştığı Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçın başından sonuna kadar çok üstün oynayıp çok fazla gol pozisyonuna girdiklerini belirten Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "8. maçı oynayıp 9. maçla bu ekiple beraber oynadığımız maç sayısı oldu. Bunun içerisine bakıldığında gerçekten her hafta her hafta aslında artarak devam eden bir oyun grafiği var. Ondan sonra sahanın içerisindeki oyunun neler yapılabileceğiyle güçlenen bir Iğdır FK takımı oluşmaya başlamıştı ki net niteliğinde bugün bu çok net ortaya çıktı. Yani maçın başından sonuna kadar çok üstün oynayıp çok fazla gol pozisyonuna girdiğimiz bir oyun. ve bu oyunla beraber de gerçekten içeride soyunma odasındaki beraberliğe çok üzgün bir grup. Yani içeride kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı ama bu şekilde pozisyonlara girip atamadık ve sonuçta da beraber bitirdiğimiz bir maç. Bizim güçlenerek devam eden bir oyunumuz var. Bu işi de oyuncu grubunla beraber çözeceğimi düşünüyorum. Diğer söyleyeceğim bir şey daha var. Taraftarlarımıza gerçekten ben buraya geldiğim andan itibaren çok yükselen bir enerjileri, çok yükselen bir durumları var. Fakat onlardan şunu rica ediyorum. Maçın başından sonuna kadar içerideki oyuncu grubunun ne olursa olsun desteklemek, ondan sonra onları o coşkuyu, ondan sonra sahanın içerisindeki o yapabilecekleri durumu her zaman aktif tutmaları için bizi desteklemeye devam etmeleri lazım. 7 maçımız kaldı. Bundan sonra seyircilerimiz destek vermeye devam etsinler. Oyuncular ile bağ kurup saha içinde olsalar bile onlara destek vermelilerdir" dedi.

Ömer Faruk Mahir: "Puanları bölüşmek zorunda kaldık"

Oyun sonunda puanları bölüşmek zorunda kaldıklarını söyleyen Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Ömer Faruk Mahir ise, "Maçı değerlendirecek olursa her takımın da inanılmaz mücadele ortaya koyduğu maçtı. Kendi adımıza da hem mutlu olduğumuz hem de hoşnutsuz olduğumuz noktalar var, rakibimiz için de öyledir. Puanları bölüşmek zorunda kaldık. Maçın hakkı da biraz öyleydi. Rakibimizin de kaçırdığı pozisyonlar var. Oyunu domine ettiği anlar var. Bizim takımımızın domine ettiği zamanlar var. Buradan kalan maçlarında ben Iğdır'a başardılar diliyorum. Biz de kalan maçlarımızda aynı dirayetle oyunumuzun da üzerine koyarak devam edeceğiz" diye konuştu. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Iğdır FK ve Ümraniyespor Berabere Kaldı - Son Dakika

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