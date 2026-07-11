Iğdır Kayısı Cup Tenis Turnuvası Tamamlandı

Iğdır'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Kayısı Cup Tenis Turnuvası", oynanan final maçlarıyla tamamlandı.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğünce, sporun tabana yayılması ve bölgenin tanıtımı amacıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yerleşkesindeki tenis kortlarında düzenlenen turnuvaya, 40 ilden 88 erkek, 88 kadın olmak üzere 176 sporcu katıldı.

Kıyasıya mücadelenin verildiği müsabakalarda tek erkeklerde Çağan Çelik, tek kadınlarda Derin Deniz Keser, çift erkeklerde Çağan Çelik-Sarp Akan Ercan, çift kadınlarda Piraye Özdemir-Derin Deniz Keser şampiyon oldu.

Turnuvanın en centilmen sporcusu ödülünü ise Muhammet Kefeli aldı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve protokol üyeleri verdi.