İki boksör basın toplantısında tekme tokat kavga etti

ABD'de Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde 6 Kasım'da yapılacak Süper Orta Siklet kategorisinin Dünya Şampiyonluğu boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD'li Caleb Plant arasında gerginlik yaşandı.
Basın toplantısında başlayan sözlü atışma ardından Canelo'nun, Plant'i agresif bir şekilde geriye itmesi kontrolden çıktı.
Plant daha sonra Meksikalıya ilk yumruğu attı, ikilinin arasına güvenlik görevlileri girdi.
Boks tutkunları ise basın toplantısının ortasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi.
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