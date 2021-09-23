İki boksör basın toplantısında tekme tokat kavga etti

ABD'de Süper Orta Siklet kategorisinin Dünya Şampiyonluğu maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı Saul Alvarez ve Amerikalı Caleb Plant arasında maç öncesi gerginlik yaşandı. Rakibinin itmesiyle kontrolden çıkan Plant, yumrukla karşılık verdi. Basın toplantısında yumruklar havada uçuştu.

ABD'de Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde 6 Kasım'da yapılacak Süper Orta Siklet kategorisinin Dünya Şampiyonluğu boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD'li Caleb Plant arasında gerginlik yaşandı. KONTROLDEN ÇIKTI Basın toplantısında başlayan sözlü atışma ardından Canelo'nun, Plant'i agresif bir şekilde geriye itmesi kontrolden çıktı. Plant daha sonra Meksikalıya ilk yumruğu attı, ikilinin arasına güvenlik görevlileri girdi. Boks tutkunları ise basın toplantısının ortasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi.

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