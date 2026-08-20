İki Milli Güreşçiye Bronz Madalya

Milli güreşçiler Özdenur Özmez ve Elmira Yasin, Slovakya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bratislava'da devam eden şampiyonada kadınlar 62 kiloda mücadele eden Özdenur Özmez, ikinci turda Slovak rakibi Viktoria Foeldesiova'yı 9-2 mağlup etti.

Çeyrek finalde Hindistan'dan Savita Dalal'a mağlup olan milli güreşçi, repesaj mücadelesinde Özbekistan'dan Feruza Kaidatdinova'yı 12-5 yenerek bronz madalya müsabakasına çıkmaya hak kazandı.

Özdenur Özmez, bronz madalya mücadelesinde Çinli rakibi Yifan Zhu'yu 8-6 mağlup ederek şampiyonayı madalyayla tamamladı.

Kadınlar 76 kiloda mindere çıkan Elmira Yasin ise ikinci turda Porto Rikolu Rodriguez Guzman'ı 10-0'lık teknik üstünlükle geçti.

Çeyrek finalde Hindistan'dan Kajal Dochak'a mağlup olan milli güreşçi, repesaj mücadelesinde Japon rakibi Miyu Takayama'yı 8-2 yenerek bronz madalya müsabakasına çıktı.

Elmira Yasin, bronz madalya karşılaşmasında ABD'li Piper Meredith Fowler'ı 6-5 mağlup ederek madalyanın sahibi oldu.