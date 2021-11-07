Üye Girişi
İkinci Uluslararası Kyzikos Ultra Maratonu Erdek' te düzenlenecek - Son Dakika

İkinci Uluslararası Kyzikos Ultra Maratonu Erdek' te düzenlenecek

07.11.2021 14:58
İkinci Uluslararası Kyzikos Ultra Maratonu Erdek' te düzenlenecek

ikinci Uluslararası Kyzikos Ultra Maratonu Balıkesir'in Erdek İlçesinde yapılacak.

ikinci Uluslararası Kyzikos Ultra Maratonu Balıkesir'in Erdek İlçesinde yapılacak.

Bandırma Dağcılık Arama Kurtarma Derneği (BANDAK), tarafından ilki 2019 yılında düzenlenen Kyzikos Ultra Maratonu, bir yıllık pandeminin ardından ikincisi 12-14 Kasım tarihleri arasında Erdek 'te koşulacak. Yurtiçi ve yurtdışından 500 yarışmacının katılımıyla gerçekleşecek maraton 85 kilometrelik Kyzikos Ultra, 60 kilometrelik Kirazlı Manastırı Ultra, 45 kilometrelik Arteka Ultra, 22 kilometrelik Apostol Patika ve 5 kilometrelik Seyitgazi Tepesi Halk koşusunu içeren beş etaptan oluşacak. Kapıdağ'da turizmin gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten,

BANDAK Başkanı Kadri Civan, "Kapıdağ Yarımadası'nın doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımı, spor ve alternatif turizmin gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra spor bilincini arttırmayı amaçlıyoruz" Şeklinde konuştu. - BALIKESİR

İkinci Uluslararası Kyzikos Ultra Maratonu Erdek' te düzenlenecek
İkinci Uluslararası Kyzikos Ultra Maratonu Erdek' te düzenlenecek

Arama Kurtarma, Balıkesir, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İkinci Uluslararası Kyzikos Ultra Maratonu Erdek' te düzenlenecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Günden güne güzelleşiyor! Hande ev pozunu paylaştı, beğeni butonu çöktü 15:37 Günden güne güzelleşiyor! Hande ev pozunu paylaştı, beğeni butonu çöktü Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti 15:25 Hakeme tüküren futbolcuya tarihin en ağır cezası! Hakan Çalhanoğlu detayı dikkat çekti Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü 15:02 Dağıtım aracından inen gizemli kadının sırrı çözüldü
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor 14:21 İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu maratondan fotoğraf paylaştı: Millet İttifakı köprüyü geçiyor İstanbul'da yeni bir metro hattı daha hizmete giriyor! Test sürüşleri yarın gerçekleştirilecek 13:52 İstanbul'da yeni bir metro hattı daha hizmete giriyor! Test sürüşleri yarın gerçekleştirilecek Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke 13:35 Bilim insanları çekinerek sıraladı! İşte Dünya'nın sonu geldiğinde ayakta kalacak 5 ülke
Büyük skandal patlak verdi! Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler 13:01 Büyük skandal patlak verdi! Piyasaya sürdükleri onlarca kilo at etini bize yedirmişler Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor 11:16 Herkes TOGG'u beklerken öyle bir yerli otomobil yapıldı ki, görenler inanamıyor

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Konyaspor'u tutabilene aşk olsun! Göztepe'yi de yendiler Konyaspor'u tutabilene aşk olsun! Göztepe'yi de yendiler         
15:50
Gelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı Gelin, kendi düğününde barmenle cinsel ilişkiye girerken basıldı         
15:28
Sancak teslim törenine Cumhurbaşkanı'nın sözleri damga vurdu: Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum Sancak teslim törenine Cumhurbaşkanı'nın sözleri damga vurdu: Sancağınıza nasıl sahip çıkacağınızı biliyorum         
15:06
Fransa'da Bizim Çocuklar'ı yerden yere vurdular! Tepkinin boyutu çok büyük Fransa'da Bizim Çocuklar'ı yerden yere vurdular! Tepkinin boyutu çok büyük         
14:32
İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı İran'da kaza yapan Türk tırındaki tavuk kolileri yağmalandı! O anlar anbean cep telefonuna yansıdı         
14:11
Otomobil sektöründe çip krizinden sonra bir kriz daha! Fiyatları uçuracak Otomobil sektöründe çip krizinden sonra bir kriz daha! Fiyatları uçuracak         
13:49
TİSK'ten görüşmeler öncesi dikkat çeken mesaj: Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışıyoruz TİSK'ten görüşmeler öncesi dikkat çeken mesaj: Tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışıyoruz         
13:28
Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı Son Dakika: Şehit yakınına küfür eden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan görevden alındı         
11:17
Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi Ayrılık çanları çalan Mesut Özil'in yeni adresi netleşti! Bu kez teklifi geri çevirmedi         
10:53
Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı Sayıları her geçen gün artıyor! Profesör, İstanbul'da görülen yabancı plakalı lüks araçların sırrını paylaştı         
10:48
2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu 2 çocuk annesi kadından olay yaratan itiraf: Kocamı aldatmadan duramıyorum, sonunda ikna oldu         
10:29
İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler İYİ Partili Aydın'dan Bingöl'deki küfür olayı sonrası valiliklerle ilgili şok iddia: Koruculara protesto talimatı verdiler         
10:22
Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm Merve Boluğur'dan estetik itirafı: Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm         
10:12
Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı Mini değil, süper mini! Ece Seçkin'in kıyafetini gören herkes aynı yorumu yaptı         
08:48
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı         
14:43
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2021 16:03:16. #1.12#
SON DAKİKA: İkinci Uluslararası Kyzikos Ultra Maratonu Erdek' te düzenlenecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement