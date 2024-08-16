İkiz Kardeşlerden Isparta 32 Spor'a Bağış

Spor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor için "Isparta 32 Spor için El Ele" sloganıyla düzenlenen Yardım Kampanyası'na 11 yaşındaki Mehmet Ayaz Mert ve Hasan Yağız Mert isimli ikiz kardeşlerde katıldı. İkizler, krampon için kumbaralarında topladıkları paraları Isparta 32 Spor'a bağışta bulundular.

Kumbaralarındaki bin 219 TL'yi Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir'e teslim eden Mehmet Ayaz Mert ve Hasan Yağız Mert, Kanal 32 ekranlarında düzenlenen bağış gecesini izleyerek kampanyaya destek oldular. Aksu Enerji Finans Sorumlusu Gökhan Mert'in ikiz evlatları Mehmet Ayaz Mert ve Hasan Yağız Mert'in bu örnek düşüncesi Isparta 32 Spor yönetimini de mutlu etti.

Kumbaralarındaki parayı Isparta 32 Spor'a bağışladılar

Isparta Arena Park Gençlikspor U-11 Takımında oynayan Mert Kardeşler, hedeflerinin Isparta 32 Spor formasını giymek olduğunu söyleyerek, "Futbolu çok seviyoruz. Mustafa Tutar başkanımızın yayına katıldığı sırada bizlerde canlı yayını izliyorduk. O anda karar verip babamıza ilettik. Krampon için topladığımız parayı Isparta 32 Spor'un yardım kampanyasına destek olmak istedik. Isparta 32 Spor'u çok seviyoruz. İleride bu takımda forma giymek istiyoruz. Tüm Ispartaspor sevdalılarına desteğe davet ediyoruz" dediler.

"Bu bağışı çok anlamlı buluyoruz"

Kumbarayı ikiz kardeşlerle birlikte açan Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Gültekin Özdemir, Mert kardeşlere teşekkür ederek, "Bu bağış kadar o kadar kıymetli ki. Normalde hiçbir desteği elden almıyoruz. Buradan çıkan miktarı sizin adınıza kulüp hesabınıza yatıracağız. İkiz Kardeşlerin krampon için biriktirdiği para Isparta 32 Spor için çok değerli ve anlamlı. Şu ana kadar aldığımız en değerli bağış. Bu bağışı duyan Ispartaspor sevdalılarının da desteğini bekliyoruz" dedi. - ISPARTA